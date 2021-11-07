Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала прокаты российских фигуристок на Гран-при Италии.
Слуцкой не понравились выступления Софьи Самодуровой. Экс-фигуристка заметила в прокатах Сафьи недокруты, ошибки и повисшие руки. Она не смогла увидеть целостную программу. Слуцкая заявила, что Самодуровой есть, над чем работать.
Экс-фигуристка похвалила Майю Хромых. Слуцкая заявила, что два четверных тулупа и практически безупречно откатанная программа – это заявка на высокие результаты в сезоне.
Слуцкая поздравила Анну Щербакову с победой. Она надеется, что девушка полностью восстановилась от травм. Экс-фигуристка заявила, что Щербакова показала уверенное катание.
Напомним, Анна Щербакова завоевала золото на Гран-при Италии.
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