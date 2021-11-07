Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Заплыв прошел 6 ноября. Пловцы соревновались на дистанции 4 по 50 метров вольным стилем. На первом этапе выступал Владимир Морозов, он передал эстафету Клименту Колесникову, а завершали заплыв Арина Суркова и Мария Каменева. По итогам соревнований россияне заняли второе место.

Сборную России уже наградили медалями, но представители Польши подали протест. Россияне выступали не в том порядке, в котором были указаны в стартовом списке. Это нарушение правил проведения эстафет.

Главный тренер сборной России по плаванию заявил, что это была очень досадная техническая ошибка.