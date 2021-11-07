Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал претензии сборной Швейцарии в адрес сборной России из-за замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову перед началом первого матча финала.

Самсонова выиграла матч у Белинды Бенчичи в финале Кубка Билли Джин Кинг, а Россия забрала золото турнира.

Тарпищев напомнил, что был капитаном Кубка Дэвиса с 1974 года. Регламент соревнований не менялся. За 10 минут до начала матча можно поменять теннисистов. Сборная России, по словам Тарпищева, действовала в соответствии с регламентом, который утвержден Международной федерацией тенниса.

«Грех жаловаться на то, что они этого не знали. Просто глупость. Наверное, злость от собственного поражения. Больше за этим ничего не стоит», – заявил Тарпищев.

Сборная России одержала первую победу на Кубке Билли Джин Кинг с 2013 года.