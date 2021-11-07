Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об отсутствии возможности подписать новых игроков.

«Селекция – совмещение желаний и возможностей. Откровенно могу сказать, что сейчас нет финансовой возможности подписывать новых игроков», – заявил президент ЦСКА.

Ватутин добавил, что проблема связана с тем, что в рамках fair play команда не может потратить на контракты игроков больше 65 процентов бюджета. Кроме того, скоро это ограничение станет более жестким.

По словам Ватутина, тренерский штаб и спортивный отдел клуба следят за баскетболистами. Команде нужен хороший разыгрывающий, но пока кандидатов на это место нет. Кроме того, ЦСКА не может выйти за рамки бюджета.

Ватутин заявил, что владелец и спонсоры клуба полностью выполняют свои обязательства, но из-за коронавируса команда оказалась в сложном положении. ЦСКА ищет новых спонсоров.