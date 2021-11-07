Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Ворота «Зенита» будет защищать Михаил Кержаков. Он не выходил на поле в РПЛ с матча 6-го тура против ЦСКА. Та встреча состоялась 26 августа.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовович, Бикфалви, Егорычев и Аугустыняк.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.
Встреча между «Уралом» и «Зенитом» пройдет в Екатеринбурге. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 13 матчах. «Урал» – аутсайдер. В активе команды из Екатеринбурга 10 очков.
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