Михаил Кержаков в матче с "Араратом". Фото: fc-zenit.ru

Михаил Кержаков в матче с "Араратом". Фото: fc-zenit.ru

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ворота «Зенита» будет защищать Михаил Кержаков. Он не выходил на поле в РПЛ с матча 6-го тура против ЦСКА. Та встреча состоялась 26 августа.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовович, Бикфалви, Егорычев и Аугустыняк.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

Встреча между «Уралом» и «Зенитом» пройдет в Екатеринбурге. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 13 матчах. «Урал» – аутсайдер. В активе команды из Екатеринбурга 10 очков.