Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с действующим чемпионом Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться», – заявил Джокович.

Сербский теннисист добавил, что по итогам двух предыдущих матчей у них с Медведевым ничья. Джокович надеется переломить ситуацию в свою пользу.

Соперник Медведева отметил сильные подачи Даниила и его хорошую игру в защите. Джокович смотрел полуфинальный матч россиянина с Александром Зверевым.

Матч состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 17:00 по московскому времени.