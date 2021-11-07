Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с действующим чемпионом Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться», – заявил Джокович.
Сербский теннисист добавил, что по итогам двух предыдущих матчей у них с Медведевым ничья. Джокович надеется переломить ситуацию в свою пользу.
Соперник Медведева отметил сильные подачи Даниила и его хорошую игру в защите. Джокович смотрел полуфинальный матч россиянина с Александром Зверевым.
Матч состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 17:00 по московскому времени.
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