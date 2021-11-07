Встреча между футбольными клубами «Урал» и «Зенит» в рамках 14 тура Российской Премьер-Лиги началась на стадионе «Екатеринбург Арена».

В стартовом составе «Зенита» на поле вышел Артем Дзюба. В нападении с ним сыграет Сердар Азмун. Ворота команды из Санкт-Петербурга защищает Михаил Кержаков. Он не играл в официальных матчах за «Зенит» с 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Также на поле вышли Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вильмар Барриос, Маркус Вендел и Клаудиньо.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовович, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Главный арбитр матча – Игорь Панин. Боковые рефери – Алексей Стипиди и Александр Богданов. Резервный судья – Евгений Буланов.