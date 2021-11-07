Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал недовольство пилота команды Никиты Мазепина командной тактикой в квалификации Гран-при Мексики.

Российский гонщик хотел обойти своего партнера Мика Шумахера на прогревочном круге, но ему запретили это делать.

«У Никиты на круге не было трафика, а шины в любом случае вышли на нужную температуру. Когда он задавал вопрос, то надо понимать, что пилоты не видят, что происходит впереди», – заявил Штайнер.

Глава «Хааса» добавил, что всегда присутствует риск того, что Мазепин начнет бороться с Шумахером, как это было в Зандворте, поэтому в команде приняли решение предупредить соперничество.

Российский пилот занял последнее место в квалификации Гран-при Мексики.