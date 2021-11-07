В Красноярске отец одного из футболистов ранил 17-летнего соперника из пистолета. Информацию сообщает Mash.

Вчера, 6 ноября, в Красноярске проходил турнир по футболу между командами школьников. Во время одного из матчей отец участника начал выкрикивать замечания в адрес соперников.

17-летний футболист отреагировал на выкрики и подошел к 43-летнему мужчине. Болельщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчиной и подростков возник конфликт, в ходе которого мужчина достал газовый пистолет и выстрелил. Он попал в плечо игроку.

Источник сообщает, что футболиста незамедлительно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и отправили домой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.