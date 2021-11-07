Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«Могу назвать эту победу одной из главных теннисных побед этого года. Мы уже 13 лет не выигрывали этот трофей. Здорово, что у нас появилась такая замечательная команда», – заявил Губерниев.

Дмитрий отметил, что спортсменки сыграли блестяще. Губерниев считает, что женский теннис в стране находится на невероятном подъеме.

Комментатор поздравил россиянок с победой и заявил, что рад за них. В состав команды вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Сборная России по теннису в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии и, впервые с 2013 года завоевала Кубок Билли Джин Кинг.