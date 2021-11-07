Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как планирует играть против серба Новака Джоковича в финале парижского «Мастерса».

«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале», – заявил Медведев.

Даниил добавил, что Джокович мог изучить его игру и выстроить свою тактику, исходя из поражения на US Open.

Напомним, Медведев в сентябре 2021 года обыграл Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев не чувствует сильной уверенности после последней победы над Джоковичем. Он понимает, что Новак захочет взять реванш.

Финальный матч турнира серии «Мастерс» в Париже между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится сегодня, в 17:00.