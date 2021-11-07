Первый тайм матча между «Уралом» и «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершился. Команда не смогли открыть счет.

«Урал» достаточно смело начал тайм. Команда сразу пошла в прессинг на чужую половину поля, но «Зенит» справился со стартовым натиском и перевел игру на чужую половину поля.

Команды обменялись голевыми моментами в начале встречи. Сначала Караваев пробил прямо в руки Помазуну, затем удар Бикфалви был блокирован защитой «Зенита».

На 22-й минуте Кержаков спас «Зенит». Он вытащил мяч из девятки после удара Бикфалви.

Главный судья матча Игорь Панин показал две желтые карточки в первом тайме. На 20-й минуте предупреждение получил Андрей Егорычев, на 34-й – Ярослав Ракицкий.