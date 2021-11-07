Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал замену голкиперов Александра Максименко на Александра Селихова в последних матчах «Спартака».

«Иногда вратарю просто нужно предоставить паузу, чтобы он смог избавиться от негатива. У Александра Максименко его накопилось многовато, после матча в Петербурге особенно», – заявил Рахимов.

Специалист считает, что ничего страшного в рокировке вратарей «Спартака» нет.

Рахимов оценил игру Селихова с «Лестером». Тренер заявил, что Александр неплохо смотрелся в воротах.

Рахимов посоветовал Максименко продолжать спокойной работать. Сейчас ему просто нужна пауза, чтобы перезарядиться.

Сегодня, 7 ноября, «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 по мск.