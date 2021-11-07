Украинский тренер Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского «Дженоа». Информация опубликована в официальном твиттере клуба.

Ранее появилась информация о том, что украинский специалист подпишет контракт с клубом из Италии до 2024 года. Шевченко в «Дженоа» будет получать 2 млн евро в год. Дополнительно будут выплачиваться бонусы. Помощником тренера в клубе станет Мауро Тассотти.

После Евро-2020 Андрей Шевченко покинул пост главного тренера Украины. Специалист заявил, что не планировал уходить из команды, но глава украинской федерации футбола не стал продлевать с ним контракт. На место Шевченко пришел Александр Петраков.

«Дженоа» идет на 15-м месте в чемпионате Италии. Команда набрала 9 очков в 12 встречах.