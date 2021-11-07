Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Зенитом» завершился безголевой ничьей.

Команды обменялись голевыми моментами в первом тайме, но забить так и не смогли.

В первом тайме «Зенит» чудом избежал удаления Ракицкого. Ярослав прямой ногой влетел в голень Кулакову на 43-й минуте. Первая желтая карточка у Ракицкого уже была, но арбитр матча решил не показывать второе предупреждение и оставил футболиста на поле.

Во второй половине встречи, на 51-й минуте арбитр Игорь Панин удалил полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Подопечные Сергея Семака были вынуждены опуститься в оборону и довольствоваться контратаками.

«Зенит» после матча по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 29 очков. «Урал» остается аутсайдером чемпионата, сократив разрыв от «Химок» до 2 очков.