Полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые в профессиональной карьере получил красную карточку. 24-летний бразилец был удалён с поля в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала». На 51-й минуте он прямой ногой въехал в голень кандидату в сборную России Арсену Адамову. Арбитр встречи Игорь Панин показал Клаудиньо прямую красную.

Олимпийский чемпион-2020 Клаудиньо перешёл в «Зенит» этим летом из «Брагантино». В составе сине-бело-голубых он провёл 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевых передачи во всех турнирах.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице с 30 очками. У «Сочи» на 3 очка меньше, у «Динамо» — на четыре, у «Локомотива» — на пять плюс игра в запасе.