Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 0:0. Команды занимают противоположные места в турнирной таблице РПЛ — «Урал» идёт 16-м, а «Зенит» — первым. Тем не менее, чемпионы России не смогли забить ни одного мяча, а с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Клаудиньо.

«Игра не получилось, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты, — цитирует Sport24 Семака. — На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо».

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице с 30 очками. У «Сочи» на 3 очка меньше, у «Динамо» — на четыре, у «Локомотива» — на пять плюс игра в запасе.