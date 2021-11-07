Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркнул, что клуб не будет подавать жалобу на судейство в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита» (0:0). В первом тайме арбитр встречи Игорь Панин не стал показывать вторую жёлтую карточку защитнику петербуржцев Ярославу Ракицкому.

«Нет, ничего не будем делать. А какой смысл? Мы постоянно жалуемся, но толку-то нет», — цитирует «Чемпионат» Григория Иванова.

«Зенит» во втором тайме всё-таки получил удаление: прямая красная карточка была показана полузащитнику Клаудиньо.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице с 30 очками. У «Сочи» на 3 очка меньше, у «Динамо» — на четыре, у «Локомотива» — на пять плюс игра в запасе.