В Москве стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Подопечные Валерия Брагина выпустили на лёд следующий состав:

Юханссон (Самонов); Смирнов — Фантенберг, Швец-Роговой — Вей — Кузьменко; Лехтонен — Робинсон, Волков — Морозов — Гусев; Фальковский — Пыленков, Цицюра — Воробьёв — Галимов; Коромыслов, Кетов — Моисеев — Хуснутдинов, Тимкин.

Игра проходит на «ЦСКА Арене».

СКА после 26 матчей занимает первое место в таблице Западной конференции с 39 очками. У ЦСКА четвёртая строчка с 33 очками после 26 игр.