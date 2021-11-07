Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Хавбек впервые появился на поле с первых минут после травмы.

Головин получил повреждение 3 октября в матче Лиги 1 против «Бордо» (3:0), в котором забил гол и сделал результативную передачу. Из-за повреждения 25-летний хавбек пропустил октябрьские игры сборной России против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

После восстановления Головин дважды выходил на замены. Он был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).