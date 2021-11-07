Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил мнение, что усталость стала причиной потери очков в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала» (0:0).

«Сейчас у нас тяжелый период — игры каждые три дня, — цитирует «Матч ТВ» Азмуна. — Я думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться. Не думаю, что нам не хватило эмоций. Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки».

Азмун отыграл с «Уралом» все 90 минут. С 51-й минуты петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Клаудиньо.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице с 30 очками. У «Сочи» на 3 очка меньше, у «Динамо» — на четыре, у «Локомотива» — на пять плюс игра в запасе.