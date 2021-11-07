Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Liverpool News, 18-летним хавбеком сборной России заинтересовался «Ливерпуль».

«Красные» готовы выложить за Захаряна 13 миллионов евро. Также в числе претендентов на молодого футболиста ранее назывались «Барселона» и «Челси».

В текущем сезоне Захарян провёл в чемпионате России 13 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. По второму показателю он занимает первое место в РПЛ.

Захарян провёл в «Динамо» всю профессиональную карьеру. С 2021 года он играет в сборной России. За национальную команду хавбек провёл 4 матча и был вызван на ноябрьские поединки с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).