ЦСКА повёл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА. После 20 сыгранных минут московские армейцы побеждают петербургских одноклубников со счётом 2:0. Обе шайбы забросил бывший хоккеист СКА Владислав Каменев. Сперва форвард отличился на 13-й минуте с передач Константина Окулова и Михаила Григоренко, а через две минуты затем реализовал большинство с передач Григоренко и Никиты Нестерова.

Двухминутный штраф СКА получил за нарушение численного состава.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Самонов); Смирнов — Фантенберг, Швец-Роговой — Вей — Кузьменко; Лехтонен — Робинсон, Волков — Морозов — Гусев; Фальковский — Пыленков, Цицюра — Воробьёв — Галимов; Коромыслов, Кетов — Моисеев — Хуснутдинов, Тимкин.

Игра проходит на «ЦСКА Арене».

СКА после 26 матчей занимает первое место в таблице Западной конференции с 39 очками. У ЦСКА четвёртая строчка с 33 очками после 26 игр.