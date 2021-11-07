«Ростов» разгромил «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 5:1. Подопечные Леонида Слуцкого открыли счёт на 35-й минуте — отличился Солтмурад Бакаев. До перерыва «Ростов» сравнял счёт благодаря голу Хорена Байрамяна на 42-й минуте.

Во второй половине встречи хозяева забили четыре безответных мяча. Мячами отметились Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Даниил Глебов.

Команды играли в следующих составах:

«Ростов»: Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков — Глебов — Гигович (Сухомлинов, 21), Байрамян — Полоз, Соу (Комличенко, 71), Алмквист (Фольмер, 78).

«Рубин»: Дюпин — Зотов, Талби, Абильдгор, Уремович — Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович — С. Бакаев (Мусаев, 77), Костюков (Онугха, 67), Кварацхелия.

В таблице РПЛ «Ростов» покинул зону вылета, поднявшись на десятое место с 16 очками. На счету «Рубина» 19 очков и восьмая строчка. В последних 11 матчах казанцы выиграли только дважды.