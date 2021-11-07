В Москве стартовал заключительный матч 14-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра проходит на стадионе красно-белых «Открытие Арена». Команды выпустили на поле следующие составы:

«Спартак»: Селихов — Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон — Мозес, Литвинов, Зобнин — Игнатов, Промес — Соболев.

«Локомотив»: Гильерме — Живоглядов, Едвай, Баринов, Ненахов — Керк, Марадишвили, Куликов — Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Локо» занимает четвёртое место и в случае победы наберёт 27 очков, выйдет на второе место и сократит отставание от лидирующего «Зенита» до трёх баллов. Петербуржцы сегодня сыграли вничью с «Уралом». «Спартак» идёт на девятом месте с 18 очками.