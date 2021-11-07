Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у россиянина Даниила Медведева второй сет финала турнира серии «Мастерс» в Париже — 6:3. Лидер рейтинга ATP сделал четыре подачи навылет против трёх у второй ракетки мира и ни разу не допустил двойную ошибку. У Медведева была зафиксирована одна двойная.

Джокович смог выиграть во втором сете одну подачу Медведева и не проиграл ни одной своей, несмотря на три брейк-пойнта у Медведева в девятом гейме. Сет длился 49 минут

Первый сет Медведев выиграл 6:4, таким образом, победитель определится в решающем третьем сете.

Это третья встреча Джоковича и Медведева в 2021 году, и все они состоялись в финалах крупных турнирах. В феврале Джокович обыграл Медведева в финале Australian Open — 7:5, 6:2, 6:2. В сентябре россиянин взял реванш в решающем матче US Open — 6:4, 6:4, 6:4 — и впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».