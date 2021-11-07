Российская теннисистка Александра Трусова не полетела в Японию для участия во втором этапе «Гран-при», сообщает «Матч ТВ». Решение о её невылете было принято в последний момент, хотя изначально планировалось, что она примет участие в состязаниях.

От группы Этери Тутберидзе на этап отправились Дарья Усачева и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Трусова же осталась в Москве.

Ранее стало известно, что Трусова возобновила ледовые тренировки после перерыва. Фигуристка проходила восстановительные процедуры на фоне стрессового перелома.

На предыдущем этапе «Гран-при» в США Трусова одержала победу с результатом 232,27.

Этап «Гран-при» в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября.