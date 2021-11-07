«Реймс» и «Монако» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу — 0:0. В стартовом составе монегасков появился российский хавбек Александр Головин. В первом тайме на 25-й минуте он получил жёлтую карточку, а на 61-й был заменён на Крепина Диатта. Замена игрока не была связана с травмой, он покинул поле из-за тактических решений.

Головин впервые появился на поле с первых минут после травмы.

Россиянин получил повреждение 3 октября в матче Лиги 1 против «Бордо» (3:0), в котором забил гол и сделал результативную передачу. Из-за повреждения 25-летний хавбек пропустил октябрьские игры сборной России против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

После восстановления Головин дважды выходил на замены, а сегодня сыграл в «старте». Он был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

«Монако» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1 с 18 очками. «Реймс» идёт 16-м с 12 баллами.