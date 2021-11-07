ЦСКА победил СКА в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:0. После первого периода москвичи повели 2:0. Обе шайбы забросил бывший хоккеист СКА Владислав Каменев. Сперва форвард отличился на 13-й минуте с передач Константина Окулова и Михаила Григоренко, а через две минуты реализовал большинство с передач Григоренко и Никиты Нестерова.

Во второй 20-минутке команды голов не забили. В третьем периоде Лукас Уолмарк забросил в большинстве с передач Нестерова и Каменева. Окончательный счёт на 58-й минуте установил Йоаким Нордстрём, также в большинстве. Ассистировали ему Окулов и Максим Соркин.

СКА играл в следующем составе: Юханссон (Самонов); Смирнов — Фантенберг, Швец-Роговой — Вей — Кузьменко; Лехтонен — Робинсон, Волков — Морозов — Гусев; Фальковский — Пыленков, Цицюра — Воробьёв — Галимов; Коромыслов, Кетов — Моисеев — Хуснутдинов, Тимкин.

ЦСКА после 27 матчей поднялся на третье место в таблице Западной конференции с 35 очками. СКА с 39 очками продолжает лидировать.