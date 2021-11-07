Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финальном матче первая ракетка мира одолел второго номера рейтинга ATP — россиянина Даниила Медведева. Счёт после трёх сетов — 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

Матч длился 2 часа 16 минут. Серб взял пять подач соперника, три из них — в концовке третьего сета. Медведеву удалось сделать три брейка.

Джокович шесть раз подал навылет против семи эйсов у Медведева, допустил две двойные ошибки, в то время, как россиянин — три.

Это третий финал с участием Джоковича и Медведева в 2021 году. В феврале Джокович обыграл Медведева в финале Australian Open — 7:5, 6:2, 6:2. В сентябре россиянин взял реванш в решающем матче US Open — 6:4, 6:4, 6:4 — и впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Джокович сохранит первое место в чемпионской гонке ATP по итогам сезона.