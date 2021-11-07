Россиянка Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой Европы на дистанции 400 м вольным стилем на короткой воде. Пловчиха преодолела дистанцию за 3.59,18.

Серебряную медаль взяла ещё одна представительница России Анна Егорова — 4.00,52.

Бронзу завоевала Изабель Госе из Германии — 4.01,37.

Ещё одно золото России принёс Илья Бородин, выигравший 400-метровку комплексным плаванием. Его результат – 3.58,83. Вторым стал итальянец Альберто Раццетти, третьим – Хуберт Кош из Венгрии.

Россия с большим отрывом лидирует в медальном зачёте турнира, на счету нашей команды 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Для Кирпичниковой это третье золото соревнований. До этого она победила на 800 и 1500 метрах вольным стилем.

Соревнования проходят в Казани со 2 по 7 ноября.