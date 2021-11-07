Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал дисквалификацию сборной России на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Россияне на домашнем турнире в Казани разделили с Италией второе место в комплексной эстафете. В их составе выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Однако команда была дисквалифицирована: Колесников допустил ошибку, уйдя на дистанцию раньше Морозова.

«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников сделал ошибку, думаю, это на фоне перенапряжения», — цитирует «Спорт-Экспресс» Сальникова.

Протест на результаты заплыва подала сборная Польши, которая финишировала четвёртой. После дисквалификации россиян Польша получила бронзу.