Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы в плавании на короткой воде на дистанции 100 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 45,58 секунды. Серебро взял итальянец Алессандро Миресси, бронзу завоевал ещё один представитель России Владислав Гринёв (40,06).

Для Колесникова это золото стало третьим на турнире, проходящем в Казани. До этого он победил на 50 и 100 м на спине. Также на его счету серебро в эстафете 4×50 м комплексом и бронза в эстафете 4×50 м вольным стилем.

Россия досрочно выиграла медальный зачёт домашнего турнира. На счету отечественных пловцов 11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Вторыми идут Нидерланды (7-5-5), третьей — команда Италии (6-17-10). На соревнованиях осталось провести два заплыва.