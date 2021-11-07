«Валенсия» и «Атлетико» сыграли результативную ничью в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу — 3:3. Счёт открыл форвард мадридцев Луис Суарес на 35-й минуте. Стефан Савич на 50-й минуте забил в свои ворота, сделав счёт равным.

«Атлетико» повёл 3:1 благодаря голам Антуана Гризманна и Шиме Врсалько в течение четырёх минут (58-я и 62-я).

«Валенсия» ушла от поражения в добавленное время. Вышедший на замену Уго Дуро оформил дубль, отличившись на 90+2 и 90+6.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за мышечной травмы.

«Летучие мыши» в таблице поднялись на десятое место, сравнявшись по очкам с «Барселоной» и «Эспаньолом»,

«Атлетико» идёт четвёртым, имея в активе 23 очка. Его отставание от лидирующего «Реала» составляет четыре балла.