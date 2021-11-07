В Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей регулярного чемпионата. Игра между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» была отменена из-за заражений коронавирусом в уфимской команде.

В центральном матче игрового дня ЦСКА всухую обыграл СКА — 4:0. Дубль сделал бывший хоккеист петербуржцев Владислав Каменев (13-я и 15-я минуты), по голу забили Лукас Уолмарк (50-я) и Йоаким Нордстрём (58-я).

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» уступил московскому «Динамо» — 1:3. У столичной команды шайбы забросили Станислав Галиев (27-я минута), Иван Муранов (47-я) и Антон Ведин (60-я). У «Авангарда» отличился Александр Дергачёв (46-я).

«Адмирал» обыграл «Витязь» в серии буллитов — 1:0. Команды не забросили ни одной шайбы с игры. Победный бросок в серии нанёс Владислав Ушенин.

«Амур» по буллитам одолел «Локомотив» — 4:3. Ярославцы повели 3:0 к середине второго периода благодаря дублю Егора Коршкова (11-я и 28-я минуты) и шайбе Артура Каюмова (22-я). Хабаровская команда сравняла счёт — голами отметились Михал Йордан (26-я), Александр Кузнецов (46-я) и Иван Николишин (53-я). Победный буллит в составе «Амура» провёл Владимир Галузин.

«Торпедо» при пустых трибунах одолел «Сочи» — 5:1. У победителей хет-трик оформил Дамир Жафяров (2-я, 16-я и 51-я минуты), по голу забили Кирилл Ураков (35-я) и Теодор Леннстрём (47-я). Единственную шайбу сочинцев провёл Иван Мищенко (5-я).

В заключительной игре дня «Йокерит» победил рижское «Динамо» — 4:1. Шайбами у финнов отметились Брайан О’Нил (17-я), Никлас Йенсе (21-я), Теему Турунен (39-я) и Алекс Грант (55-я). Рижане ответили броском Хантера Шинкарека (55-я).

«Йокерит» воспользовался поражением СКА и вышел в лидеры Западной конференции с 40 очками.