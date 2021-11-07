«Ахмат» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 3:1. Счёт открыл Мохамед Конате на 40-й минуте. Подопечные Александра Кержакова забили ответный мяч на 55-й минуте — отличился Кирилл Косарев.

На 72-й минуте Данил Пенчиков поразил собственные ворота, выведя «Ахмат» вперёд. Даниил Уткин установил окончательный счёт встречи на 90-й минуте.ю

«Ахмат» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Нижний Новгород» по итогам игрового дня опустился в зону «стыков» на 13-е место с 14 очками.