«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Счёт открыли железнодорожники — на 23-й минуте свой первый мяч за московский клуб провёл Джирано Керк.

На 35-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве: за две жёлтых карточки был удалён Роман Литвинов. Несмотря на это, подопечные Руя Витории спаслись от поражения. На 64-й минуте Наиль Умяров сравнял счёт.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Селихов — Кауфриз (Ларссон, 80), Кутепов, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 80) — Мозес, Литвинов, Зобнин — Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86) — Соболев.

«Локомотив»: Гильерме — Живоглядов (Сильянов, 75), Баринов, Едвай, Ненахов — Жемалетдинов, Марадишвили (Мурило, 63), Куликов (Рыбчинский, 86), Камано — Керк, Смолов (Лисакович, 74).

«Локомотив» упустил шанс догнать идущий вторым «Сочи» и остался на четвёртом месте с 25 очками. «Спартак» продолжает занимать 9-е место с 19 баллами. Во всех турнирах подопечные Руя Витории не могут победить уже шесть игр подряд.