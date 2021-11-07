Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в 1/4 финала турнира в парном разряде в австрийском Линце. В игре первого круга они одолели немку Вивиан Хайзен и бельгийку Кимпберли Циммерманн — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 7 минут, российский дуэт взял по одной подаче соперниц в обоих сетах.

Хайзен и Циммерманн четырежды подавали навылет, россиянки не сделали ни одного эйса. На счету Дзаламидзе и Рахимовой четыре двойных ошибки против одной у соперниц.

В четвертьфинале Дзаламидзе и Рахимова сыграют с победительницами матча румынки Михаэлы Бузарнеску и польки Катажины Питер против словачки Виктории Кузьмовой и ещё одной представительницы России Александры Пановой.