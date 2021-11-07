6 и 7 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата России по футболу. Тур прошёл под диктовку хозяев: принимающие команды не проиграли ни разу и одержали пять побед, из которых четыре оказались разгромными. Ещё трижды были зафиксированы ничьи, две из них – нулевые. Всего в туре был забит 21 гол, 10 из которых – в двух играх.

NVsport рассказывает о самых интересных событиях 14-го тура РПЛ.

Матч тура. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1 (Умяров – Керк)

Матч с самой громкой вывеской закрывал 14-й тур: «Спартак» и «Локомотив» проводили столичное дерби. Джирано Керк забил первый мяч в составе железнодорожников в первом тайме. Через 12 минут положение красно-белых стало совсем печальным: за две жёлтых карточки был удалён Роман Литвинов. Несмотря на это, «Спартак» нашёл в себе силы отыграться. Наиль Умяров в середине второго тайма забил ответный мяч.

Под тренером «Спартака» Руем Виторией кресло шатается как никогда сильно, и игра с «Локо» не дала однозначного ответа, укрепилось ли положение португальца или ослабло. С одной стороны, «Спартак» не может победить уже шесть игр подряд (во всех турнирах), но с другой – команда смогла уйти от поражения, играя целый час в меньшинстве.

«Локомотив» же упустил возможность сократить отставание от лидера таблицы «Зенита».

Дуэль тура. Сандро Шварц и Виктор Гончаренко. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0 (Грулёв)

Если по именам команд топовым матчем было московское дерби, то по турнирному положению больше привлекал внимание другой поединок в Москве, между «Динамо» «Краснодаром». Сандро Шварц и Виктор Гончаренко строят молодые симпатичные команды в Москве и Краснодаре, но обеим пока не хватает стабильности. Их очное противостояние завершилось минимальной победой «Динамо» благодаря голу Вячеслава Грулёва. «Динамо» выходит на третье место по итогам тура и отстаёт от «Зенита» всего на 4 очка. «Краснодар» опускается на седьмое.

Герой тура. Маттео Кассьерра. «Сочи» — ЦСКА – 4:1 (Юсупов, Кассьера-2, Юрганов – Зайнутдинов)

Ещё один громкий матч состоялся в Сочи, но борьбы в нём совсем не получилось. Южане уже к 16-й минуте повели 3:0, и второй тайм стал чистой формальностью. Главным героем встречи стал колумбиец Маттео Кассьерра. Он оказался причастен ко всем четырём голам «Сочи»: сам сделал дубль за три минуты (14-я и 16-я), а также ассистировал Артуру Юсупову и Игорю Юрганову.

Кассьерра вышел в гонке бомбардиров на второе место с 7 голами, а по системе «гол + пас» уже делит лидерство с Артёмом Дзюбой (у обоих – «7+3»).

Сенсация тура. «Урал» — «Зенит» — 0:0

А вот сам Дзюба, да и весь «Зенит» разочаровали. Казалось, исход игры первого и последнего клуба в турнирной таблице предрешён. Тем не менее, «Зенит» не смог настроиться на аутсайдера после двух матчей с «Ювентусом» и двух поединков с московскими командами.

В первом тайме «Урал» даже выглядел пободрее соперников, а во втором зенитовцы и вовсе остались в меньшинстве: уже на 51-й минуте первую красную карточку в карьере получил Клаудиньо. Оставшиеся 40 минут команды больше думали о том, чтобы не пропустить.

«Зенит» остался первым, но позволил конкурентам сократить отставание. «Урал» по-прежнему последний с ужасными показателями забитых мячей – 5 за 14 туров.

Разгром тура. «Ростов» — «Рубин» — 5:1 (Байрамян, Полоз, Алмквист, Соу, Глебов – С. Бакаев)

В туре сразу четыре матча закончились разгромами, но наиболее болезненным выглядит поражение «Рубина» в Ростове-на-Дону. Солтмурад Бакаев открыл счёт в первом тайме, но «Ростов» сравнял ещё до перерыва, а во второй половине забил ещё четырежды.

«Ростов» начинает выбираться из ямы, в которую залез на старте сезона, а вот у команды Леонида Слуцкого всё выглядит очень печально. После бодрого старта «Рубин» обидно вылетел из Лиги конференций, после чего победил всего два раза в 11 турах.

Взлёт тура. «Крылья Советов» — «Химки» — 3:0 (Сарвели, Сергеев, Ежов)

А вот кто продолжает радовать болельщиков, так это «Крылья Советов». Новички РПЛ после 14-го тура поднялись уже на шестое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков самарцев отделяет всего три очка.

В игре с «Химками» очками за результативность отметилась вся атакующая четвёрка самарцев. Владислав Сарвели забил с передачи Антона Зиньковского, новичок сборной России Иван Сергеев реализовал пенальти, а затем Сарвели отдал голевой пас на Романа Ежова. Зиньковский и Ежов так же, как и Сергеев, уже попадали в расширенные списки сборной России, если «Крылья» продолжат в том же духе, то и Сарвели дождётся своего часа.

Падение тура. «Ахмат» – «Нижний Новгород» – 3:1 (Конате, Пенчиков-автогол, Уткин – Косарев)

А вот другой новичок премьер-лиги «Нижний Новгород» после резвого старта сдулся. Подопечные Александра Кержакова в этом сезоне берут очки в основном в гостях, но в Грозном они оказались бессильны. Стартовый запал «Нижнего» прошёл, и после 14 туров команда уже опустилась в зону «стыков».

Аутсайдеры тура. «Арсенал» — «Уфа» — 0:0

Матч «Урала» с «Зенитом» оказался самым скучным в туре, но игра «Арсенала» и «Уфы» недалеко от них ушла. Два аутсайдера не смогли забить друг другу ни разу, и даже лидер гонки бомбардиров РПЛ Гамид Агаларов впервые за четыре тура ушёл с поля без забитого мяча.

Гол тура. Мохамед Конате, «Ахмат» — «Нижний Новгород»

14-й тур РПЛ не может похвастаться обилием красивых мячей, но среди всех выделяется первый гол в Грозном за счёт филигранной комбинации. Мохамед Конате пяткой отдал на Евгения Харина, тот в касание вернул мяч форварду из Буркина-Фасо, и Конате поразил ворота Артура Нигматуллина.

Чемпионат России уходит на перерыв в связи с матчами сборных. Последний 15-й тур первого круга пройдёт с 19 по 21 ноября. Откроет его матч «Зенита» против «Нижнего Новгорода», который возглавляет легенда петербуржцев Александр Кержаков. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 19 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.