Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о снятии россиянки Александры Трусовой с этапа «Гран-при» в Токио (Япония). Бронзовый призёр ЧМ-2021 не полетела вместе с командой в Японию, причём данное решение было принято в последний момент.

«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей, — цитирует RT Когана. — Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры».

Ранее стало известно, что 17-летняя Трусова возобновила ледовые тренировки после перерыва. Фигуристка проходила восстановительные процедуры на фоне стрессового перелома.

На этапе «Гран-при» в США Трусова одержала победу с результатом 232,27.

Этап «Гран-при» в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября.