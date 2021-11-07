«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Хёугесунном» в выездном матче 26-го тура чемпионата Норвегии по футболу — 2:2. Счёт открыли хозяева на 10-й минуте — отличился Александр Содерлунд. Во втором тайме «Буде-Глимт» забил два мяча. Дубль оформил Уго Ветлесен, отличившися на 76-й и 87-й минутах. Мадс Санде на 90-й минуте спас «Хеугесунн» от поражения.

Ворота «Буде-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин, пропустивший два гола и отразивший шесть ударов в створ. 26-летний голкипер впервые в карьере был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

«Буде-Глимт» сохранил лидерство в турнирной таблице с 55 очками после 26 туров. За четыре тура до конца сезона на 5 очков от них отстаёт «Мольде».