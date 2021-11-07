Футболисты сборной России по футболу начали собираться в Санкт-Петербурге на предпоследний матч группового турнира отбора на ЧМ-2022 против Кипра. Судя по Твиттеру национальной команды, в расположение Валерия Карпина уже прибыли Антон Заболотный (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Игорь Дивеев (ЦСКА) и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Всего в национальную команду были приглашены 29 футболистов. Некоторые из них не могли приехать сегодня, так как проводили свои матчи чемпионатов.

Игра Россия — Кипр пройдёт на «Газпром Арене» 11 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени.

Сборная России занимает первое место в таблице группы H с 19 очками после 8 туров. У Хорватии 17 очков и вторая строчка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 подопечным Валерия Карпина необходимо сперва набрать с Кипром не меньше очков, чем Хорватии с Мальтой, а затем не проиграть хорватам 14 ноября в Сплите.

Если России это сделать не удастся, то команда займёт второе место в группе и попадёт в плей-офф, который пройдёт в марте.