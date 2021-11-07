В Казани завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В медальном зачёте уверенную победу одержала сборная России. Хозяева соревнований взяли 11 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Главным героем соревнований стал Климент Колесников. На его счету победы на дистанциях 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине, а также серебро и две бронзы в эстафетных составах сборной России. При этом именно из-за ошибки Колесникова Россия потеряла ещё одно серебро. В комплексной эстафете в миксте россияне поделили второе место, но были дисквальфицированы, поскольку Колесников перепутал этап и ушёл на дистанцию раньше Владимира Морозова.

Помимо Колесникова, три золота России принесла Анастасия Кирпичникова: на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем. Также победы одерживали Илья Бородин (400 м комплексом), Евгения Чикунова (200 м брассом), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), и две женские сборные России. Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова первенствовали в эстафете 4×50 м вольным стилем, а в 4×50 м комплексом победили также Насретдинова, Суркова и Клепикова, а также Ника Годун.

Серебряные медали России принесли Анна Егорова (400 м вольным стилем), Евгения Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом), Мария Каменева (100 м комплексом), а также мужская сборная России в эстафете 4×50 м комплексом (Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов, Владислав Гринёв).

Бронзу взяли Владимир Морозов (50 м вольным стилем), Владислав Гринёв (100 м вольным стилем), Михаил Доринов (200 м брассом), Егор Павлов (200 м баттерфляем), Мария Каменева (50 м вольным стилем), Ника Годун (50 м брассом), а также мужская сборная России 4×50 м вольным стилем (Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Евгений Рылов, Климент Колесников) и сборная России в 4×50 м комплексом в миксте (Климент Колесников, Олег Костин, Арина Сурков, Мария Каменева).

Второе место в медальном зачёте заняли Нидерланды (8 — 5 — 5), третье — Италия, которая стала лучшей по общему числу наград (7 — 18 — 10).