Сборная России по плаванию одержала победу в медальном зачёте чемпионата Европы на короткой воде в Казани. «Зенит» в РПЛ сыграл вничью с «Уралом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Александра Трусова пропустит этап «Гран-при» в Японии. СКА уступил в КХЛ ЦСКА. В Красноярске во время матча выстрелили в футболиста. Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской серии A. Новак Джокович победил Даниила Медведева в финале «Мастерса». Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики». Самые интересные новости спорта 7 ноября – в дайджесте Nevasport.

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба.

Голкипер Сорокин признан звездой матча в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипега Джетс».

Камару Усман сохранил чемпионский пояс UFC, одержав победу в бою с Колби Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман одержал победу в поединке с Колби Ковингтоном на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

Две голевые передачи Чинахова и Гаврикова помогли «Коламбусу» выиграть матч в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила в Коламбусе и завершилась со счетом 4:2.

В Красноярске мужчина выстрелил в 17-летнего футболиста во время матча

В Красноярске отец одного из футболистов ранил 17-летнего соперника из пистолета.

Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского «Дженоа»

Украинский тренер Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского «Дженоа».

«Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ. Клаудиньо удалили на 51-й минуте

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Зенитом» завершился безголевой ничьей.

«Ростов» забил 5 голов «Рубину» в РПЛ

«Ростов» разгромил «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 5:1.

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин вышел в «старте» впервые за месяц

«Реймс» и «Монако» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу — 0:0. В стартовом составе монегасков появился российский хавбек Александр Головин.

Трусова не полетела в Японию на этап «Гран-при»

Российская теннисистка Александра Трусова не полетела в Японию для участия во втором этапе «Гран-при».

СКА всухую проиграл ЦСКА

ЦСКА победил СКА в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:0.

Джокович выиграл у Медведева в финале «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финальном матче первая ракетка мира одолел второго номера рейтинга ATP — россиянина Даниила Медведева.

«Ахмат» победил «Нижний Новгород», команда Кержакова опустилась в зону «стыков»

«Ахмат» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 3:1.

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу — 1:1.

Результаты игрового дня КХЛ: «Авангард» проиграл «Динамо», «Йокерит» обогнал СКА

В Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.

Россия выиграла медальный зачёт ЧЕ по плаванию в Казани

В Казани завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В медальном зачёте уверенную победу одержала сборная России.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексико» и увеличил преимущество в личном зачете

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен одержал победу в 18-м этапе чемпионата мира в классе «Формула-1» — «Гран-при Мексики».