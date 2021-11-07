Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу ситуации с вызовом Лионеля Месси в сборную Аргентины. По словам бразильца, форвард не сможет помочь национальной команде из-за травмы.

«Мы против вызова в сборную игрока, который не готов и восстанавливается от травмы, — цитирует RMC Леонардо. — Это не имеет смысла, ФИФА должна уже разобраться в ситуации».

34-летний Месси не принял участия в двух последних матчах «ПСЖ» из-за травмы — против «Лейпцига» в Лиге чемпионов (2:2) и «Бордо» в Лиге 1 (3:2).

Месси перешёл в «ПСЖ» этим летом из «Барселоны» и на данный момент забил 3 гола в 3 матчах Лиги чемпионов, а в пяти играх чемпионата Франции не смог отметиться результативными действиями.

Сборная Аргентины в ноябре проведёт два матча отборочного турнира ЧМ-2022 — в гостях против Уругвая (13 ноября) и дома против Бразилии (17 ноября).