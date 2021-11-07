Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал информацию о возможной отставке из клуба. В прессе сообщают о возможных преемниках португальца — называются итальянцы Дженнаро Гаттузо и Паоло Виноли.

«Не привык доверять слухам. Да, они ходят в социальных сетях, — приводит слова Витории «Матч ТВ». — Но мне не стоит обращать на них внимания и нужно продолжать работать. У меня есть контракт, я очень люблю клуб и верю в то, что делаю тут».

Руй Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года, сменив Доменико Тедеско. Сегодня, 7 ноября, красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ. «Спартак» не может победить в шести последних играх во всех турнирах.