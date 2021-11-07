Нападающий СКА Никита Гусев оценил свою адаптацию в команде после возвращения из НХЛ. Форвард вернулся в петербургский клуб в этом сезоне, до этого он выступал за СКА с 2015 по 2019 год, а с 2019 по 2021-й играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».

«Самое главное для меня — чувствовать себя физически хорошо. Да, пока не получается забить. Нужно еще привыкнуть к партнерам», — цитирует «Матч ТВ» Гусева.

Сегодня, 7 ноября, СКА уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. На вопрос, что изменилось в лиге за два года, Гусев ответил: «Почти все изменилось. Только ЦСКА играет в одинаковый хоккей».

29-летний форвард пояснил, что столичная команда всё так же плотно действует в обороне и старается не давать шансов соперникам.