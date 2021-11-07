Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен одержал победу в 18-м этапе чемпионата мира в классе «Формула-1» — «Гран-при Мексики». Для голландца это девятая победа в сезоне. В общем зачёте он упрочил лидерство.

Вторым финишировал семикратный чемпион «Формулы-1» и действующий обладатель титула Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который идёт вторым и в личном зачёте. Ферстаппен опережает его уже на 19 очков.

Тройку замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес. Он стал первым автогонщиком «Формулы-1» из Мексики, сумевшим подняться на подиум у себя на родине.

Самый быстрый круг (1.17,774) показал ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который стал только 17-м.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат. Хуже него выступили только его партнёр по команде Мик Шумахер и Юки Цунода из «Альфа Таури», которые сошли с дистанции уже на первом круге из-за аварии.