«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу — 1:1. Счёт открыли подопечные Симоне Индзаги уже на 11-й минуте, отличился Хакан Чалханоглу с пенальти. Через шесть минут Стефан Де Врей поразил свои ворота, сделав счёт 1:1.

«Интер» мог выйти вперёд на 27-й минуте, но Лаутаро Мартинес не смог переиграть голкипера россонери Чиприана Тэтэрушану.

«Милан» упустил шанс выйти на первое место в Серии A. Ранее лидер таблицы «Наполи» также потерял очки, сыграв 1:1 с «Вероной». На счету обеих команд по 32 очка в 12 матчах: и «Наполи», и «Милан» ещё не потерпели ни одного поражения в чемпионате (10 побед, 2 ничьи).

Действующий чемпион Италии «Интер» занимает третье место, набрав 25 очков.