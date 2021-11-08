Член-корреспондент РАН Пётр Чумаков отметил, что сейчас в России прогрессирует дельта-штамм коронавируса. По его словам, для борьбы с ним нужно вакцинировать до 80% населения. Профессор считает, что если этого не произойдёт, то в стране будут распространяться другие мутации, которые потребуют 90-процентной вакцинации.

При этом Чумаков считает, что в России необходима принудительная вакцинация от COVID-19 всех слоёв населения.

«Во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — цитирует «РИА Новости» Чумакова.